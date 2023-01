Blitz e firma immediata, dice subito addio alla Juventus

Possibile scatto per la firma immediata nel mese di gennaio. Rischia di dire subito addio alla Juventus

“Credo di sì, sarà venduto. Ma non ho informazioni in merito ad una sua eventuale cessione”.

“Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma ciò che potrebbe diventare tra 4 anni. Se avessi un club non avrei dubbi. Mi metto nei panni di un altro allenatore a cui serve un terzino destro, è ovvio che punto su Fresneda”. Lo ha dichiarato Pacheta, allenatore del Valladolid, parlando del futuro di Fresneda. Il gioiello spagnolo è già sul taccuino della Juventus e di diversi club europei: “Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. Inoltre oggi siamo inondati da statistiche di tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club”. Il classe 2004 sta bruciando velocemente le tappe e molto presto potrebbe fare il salto in una big europea. Non solo la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Newcastle vuole subito Fresneda

Dall’Inghilterra arrivano conferme sul forte interesse del ricco Newcastle, che in questa stagione viaggia nelle zone alte della classifica di Premier League.

Come riportato dal ‘The Sun’, la dirigenza dei ‘Magpies’ sarebbe al lavoro per bruciare la concorrenza e portare subito Fresneda in Premier League, già nel calciomercato invernale. La sua valutazione ha già superato i 15-20 milioni di euro ed è destinata a salire ancora nei prossimi mesi. Il Newcastle, in ogni caso, fa sul serio e la Juventus è avvisata.