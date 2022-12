L’annuncio è UFFICIALE: tutto fatto per Moise Kean

Arriva l’annuncio ufficiale per Moise Kean: novità per l’attaccante protagonista delle ultime uscite della Juventus

Praticamente sempre a segno nelle ultime uscite ufficiali della Juventus. Moise Kean ha zittito i critici con gol in serie prima della pausa per il Mondiale.

Un ‘vizio’ che ha dimostrato di aver conservato nelle amichevoli pre-natalizie con la rete messa a segno contro i croati del Rijeka. Massimiliano Allegri può sorridere pensando allo stato di forma del 22enne attaccante, che i bianconeri hanno l’obbligo di riscattare dall’Everton a fine stagione. Proprio quando Vlahovic ha vissuto un momento complicato, la Juve ha ritrovato i gol di Kean. E dire che il futuro del giovane di Vercelli sembrava essere proiettato lontano da Torino.

Lo scorso anno il rendimento non è stato dei migliori e anche l’inizio di questa stagione, complice anche le difficoltà di tutta la squadra, le prestazioni sono state al di sotto delle attese. Ora però il vento sembra essere cambiato per Kean che ha trovato gol con continuità e vuole ora dimostrare di essere utile alla causa bianconera. Intanto per lui arriva un annuncio molto importante: la firma è ufficiale.

Calciomercato Juventus, cambio di agente per Kean

Moise Kean cambia agente. La novità è arrivata quest’oggi comunicata dalla Wolrd Soccer Agency, l’agente di Alessandro Lucci.

“Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Moise Kean – si legge nel comunicato -, attaccante classe 2000 della Nazionale Italiana e della Juventus”. Addio quindi a Rafaela Pimenta che ha preso le redini dell’impero di Mino Raiola dopo la prematura scomparsa del noto procuratore.

Kean si affida a Lucci che ha nella sua scuderia altri calciatori di proprietà della Juventus come: da Leonardo Bonucci a Mattia Perin, passando per Filip Kostic e Juan Cuadrado. Una folta rappresentanza alla quale oggi si è unito anche il 22enne attaccante. Una svolta che arriva in attesa di capire qualcosa sul futuro del calciatore: il riscatto da 28 milioni (più 3 di bonus) è certo, la permanenza a Torino no. E da oggi chi vuole trattare dovrà farlo con il nuovo procuratore.