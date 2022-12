UFFICIALE, Benzema lascia la Nazionale: “Finisce qui”

L’attaccante ha detto addio alla selezione francese dopo aver saltato per infortunio il Mondiale in Qatar

Il giorno dopo la sconfitta della Francia ai rigori nella finale dei Mondiali contro l’Argentina, ecco l’annuncio ufficiale da parte di Karim Benzema sul suo futuro nella selezione francese. Com’era prevedibile, infatti, l’attaccante ha deciso di lasciare una volta per tutte.

Reintegrato dal ct Didier Deschamps solamente in occasione dell’Europeo 2021, l’ultimo Pallone d’Oro veniva considerato come uno dei possibili protagonisti annunciati per l’edizione 2022 dei Mondiali in Qatar. Un problema muscolare accusato ad una settimana dal via ufficiale della competizione, però, aveva costretto l’attaccante del Real Madrid a lasciare il ritiro della selezione francese e tornare in Spagna dopo qualche giorno di vacanza.

Tanto negli ultimi giorni si era parlato circa un suo possibile rientro in gruppo per la finale, vista la decisione di Deschamps di non estrometterlo dall’elenco dei 26 calciatori della Nazionale Francese a disposizione per il Mondiale. E, nonostante il ritorno in gruppo e qualche minuto giocato in amichevole con il Real Madrid, Benzema non è comunque tornato in tempo per la finale, sollevando parecchie polemiche in Francia a causa di un rapporto poco chiaro con il commissario tecnico.

Francia, l’addio ufficiale di Karim Benzema alla nazionale: “Sono orgoglioso”

Per l’attaccante francese rimarrà probabilmente per sempre il rammarico di non aver potuto partecipare nel momento migliore della sua carriera al Mondiale qatariota.

Un’occasione persa soprattutto per via delle poche alternative in panchina a disposizione di Didier Deschamps che nella finale di ieri, ad esempio, ha dovuto ricorrere alla carta Marcus Thuram una volta bocciata la prestazione di Olivier Giroud a cinque minuti dalla fine del primo tempo.

Per salutare i tifosi francesi che lo hanno sostenuto durante il suo percorso condiviso con la maglia della Nazionale transalpina, Karim Benzema ha pubblicato pochi minuti fa un annuncio ufficiale con il quale ha messo la parola fine alla sua avventura con la Francia.

Questo il messaggio social: “Ho compiuto gli sforzi e gli errori necessari per arrivare dove sono oggi e ne sono orgoglioso. Ho scritto la mia storia e la nostra finisce qui”.