“Settimana disastrosa”: Allegri mette in guardia la Juventus

Allegri chiede alla squadra di non strafare e si lamenta per quanto accaduto in settimana: “E’ stata disastrosa”

La Juventus prova a ripartire e non ha altra strada che vincere contro il Bologna. Allegri ha vissuto giorni sul banco degli imputati ma ora torna il campo e il tecnico toscano ha la possibilità di zittire le critiche tornando a vincere.

Intanto l’allenatore ha parlato a ‘DAZN’ nel pre-gara e lo ha fatto chiarendo con quale umore approccia alla partita. “L’ultima settimana è stata disastrosa – le sue parole – , dobbiamo essere bravi a fare le cose ordinate e riprendere un cammino importante”.

Magari facendosi aiutare dall’asse Kostic-Vlahovic che con la Serbia ha funzionato: “Io chiedo di più a tutti, dobbiamo fare meglio. Siamo indietro in campionato, abbiamo perso due partite in Champions. Il Bologna corre, pressa e non sarà una partita semplice: stasera – mette in guardia Allegri – non bisogna assolutamente strafare”

Juventus-Bologna, Allegri spiega le sue scelte

Continuando l’intervista, Allegri spiega le sue scelte, come l’assenza di Paredes: “Oggi abbiamo dei rientri, come Locatelli e Rabiot. Leandro ha giocato tanto, è volato in nazionale e sicuramente stasera sarà un ottimo cambio, come Cuadrado. Avremo tante partite, c’è bisogno di tutti, è importante che il gruppo dia una risposta importante a livello di prestazione”. Infine, su Milik: “Non lo scopriamo oggi, è bravo a fare il centravanti e anche a girargli intorno: può aiutare anche Vlahovic“.