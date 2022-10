Nuova proprietà Inter: la scelta in panchina ricade su Mourinho

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci circa un passaggio di proprietà da Suning a nuovi compratori americani

Dopo il Cda dello scorso mercoledì, l’Inter – avvicinandosi alle previsioni realizzate – ha confermato la riduzione delle perdite nell’ultimo bilancio 21/22 di circa 106 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Un passivo ancora ingente quello pari a 140 milioni, ma che evidenzia l’ottimo lavoro svolto dai dirigenti sul mercato per aumentare le entrate.

Nonostante l’aumento di capitale di circa 100 milioni di euro previsto per mettere in sicurezza l’Inter a fronte delle spese previste per la stagione corrente, non si placano le voci su una possibile cessione da parte di Suning. La famiglia Zhang, infatti, avrebbe affidato un mandato per la ricerca di nuovi compratori prima alla Goldman Sachs e successivamente chiedendo aiuto anche alla Raine Groupe.

Sembra chiara la volontà degli Zhang di ricercare nuovi partner, anche solo come soci di minoranza per tentare di far ripartire l’economia del club con investimenti importanti. Ad ogni modo, qualora Suning dovesse decidere di liberarsi interamente delle quote di maggioranza della società, potrebbe essere verosimilmente un fondo statunitense a prelevare la proprietà dell’Inter. Sulla base di questo possibile scenario, è stato formulato il sondaggio odierno per i nostri utenti.

Calciomercato Inter, con gli americani i tifosi rivogliono Mourinho

Nel caso in cui l’esplorazione di nuovi compratori affidata da Suning ai due istituti bancari di cui sopra andasse a buon fine, l’Inter si ritroverebbe d’un tratto a stelle e strisce, con una nuova proprietà ed un progetto da rimettere in piedi. In tal caso, se le cose in questa stagione non dovessero migliorare in termini di rendimento, si potrebbe ipotizzare anche un cambio in panchina con l’esonero di Simone Inzaghi ad un anno dalla scadenza del contratto con il club nerazzurro.

Per questa ragione nel sondaggio di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti da quale grande ex l’Inter dovrebbe ripartire con un nuovo corso. Su Telegram è stato lo Special One José Mourinho ad avere la meglio per il rotto della cuffia, spuntandola con il 31% contro il 30% del Cholo Simeone. Terzo posto per Antonio Conte con il 21%, davanti al ct dell’Italia Roberto Mancini al 18%.