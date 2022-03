Flop italiano: svelata la classifica dei 50 migliori U19 del pianeta

Come ogni anno è stata annunciata la classifica dei 50 migliori giovani calciatori Under 19

Dopo l’uscita di scena di tutte le italiane agli ottavi di finale di Champions League, arriva un’altra notizia che non farà certo bene all’immagine del nostro calcio. Nell’ultima classifica NXGN dell’annuale resoconto dei 50 migliori giovani calciatori del pianeta, infatti, la Serie A è il campionato meno rappresentato tra i top 5 in Europa.

Solamente due calciatori sono stati selezionati nella classifica stilata da ‘GOAL’ che ogni anno individua i calciatori più talentuosi con meno di 19 anni (nati dal 2003 in poi). Ma la peggior notizia è che nessun giovane italiano sia stato preso in considerazione, segno del calo mostrato negli ultimi tempi e certificato dal rendimento europeo delle big.

Non è un mistero che i club italiani abbiano avuto meno coraggio di altri nelle ultime stagioni a lanciare giovani talenti. Basti pensare ad esempio ad una società lungimirante come il Borussia Dortmund che due stagioni fa investì 25 milioni di euro per Bellingham: un classe 2003 che aveva giocato fino a quel momento ‘solamente’ nelle seconda divisione inglese, ma che oggi ha già raggiunto un valore pari a 75 milioni ed è finito al primo posto della classifica dei top 50 U19.

Serie A, flop assoluto nella classifica dei migliori Under 19

Come anticipato, sono solamente due i giovani presi in considerazione del nostro campionato. Il primo è Matias Soulé della Juventus, 12esimo in classifica sebbene i soli 3′ giocati in Serie A con i bianconeri. Il talento argentino fa parte dell’organico dell’U23 bianconera e si sta mettendo i mostra soprattutto in Serie C. Mancino molto tecnico, viene accostato per caratteristiche ad un mostro sacro come Di Maria.

Il secondo è sicuramente più noto, grazie alla grande fiducia che José Mourinho gli ha dato quest’anno. Si tratta di Felix Afena-Gyan, al 21esimo posto secondo la classifica dei giovani talenti. Pupillo del tecnico portoghese, è entrato stabilmente nelle rotazioni giallorosse, approfittando di una stagione in cui la Roma sta mettendo in vetrina tanti ragazzi parecchio interessanti guidati da un tecnico esperto come lo Special One.

Oltre al primato di Bellingham in classifica, finiscono sul podio Florian Wirtz – che abbiamo apprezzato in Europa League nel match d’andata tra Bayer Leverkusen e Atalanta -, e il baby fenomeno del Barcellona Gavi (2004). Chiudono la top 5 Musiala del Bayern Monaco ed Elliot del Liverpool, sceso in campo dal 1′ all’andata contro l’Inter in Champions League.