Donnarumma è un caso, preoccupazione Italia: “E’ tragicomico”

Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un periodo di forma esaltante. Dura sconfitta oggi per il PSG e il portiere non brilla, facendo riflettere anche l’Italia

Gianluigi Donnarumma non ha bisogno di grandi presentazioni. Il portiere del PSG, però, non sta vivendo un buon momento e ciò sembra evidente anche dalle prestazioni sul campo.

L’estremo difensore è stato protagonista negativo nell’eliminazione dei suoi dalla Champions League per mano del Real Madrid. I francesi hanno subito un duro 3-1 e una rimonta clamorosa, iniziata proprio da un grave errore in impostazione dell’ex Milan e il conseguente gol di Karim Benzema. E a distanza di diversi giorni, Donnarumma non sembra proprio essersi ripreso del tutto. Come tutto il PSG. Oggi la capolista di Francia ha subito una durissima sconfitta contro il Monaco con il risultato di 3-0. Sicuramente fa strano un finale del genere, vista la qualità e le stelle a disposizione di Mauricio Pochettino. La crisi insomma non si ferma e grandi cambiamenti potrebbero esserci al termine della stagione. Intanto, il duro ko e la critica anche oggi non risparmia Donnarumma.

Donnarumma ancora sotto attacco: il rigore e le colpe del portiere

Come detto, il Monaco non se l’è fatto ripetere due volte e ha vinto nettamente contro il PSG. Un tris che fa malissimo agli uomini di Pochettino e a Donnarumma stesso. Scelto oggi come titolare, l’ex Milan è stato protagonista negativo di un episodio in particolare. In occasione di un rigore dato ai padroni di casa, Gigio intuisce ma la respinta è nella sua stessa porta. In molti sui social non hanno tardato a scrivere: “Se l’è fatto da solo”. L’Italia lo guarda con grande attenzione in vista dei playoff Mondiali e forse con un po’ di preoccupazione in più. Proprio il mondo dei social non lo perdona: di seguito vi proponiamo una serie di tweet su questa scia.

Donnarumma se las mete solo pic.twitter.com/C2h8YnyY4Q — Alexis ⚡ (@alexdinky) March 20, 2022