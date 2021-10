“Tutti hanno visto”: la critica di Mkhitaryan dopo Juventus-Roma

Le parole di Mkhitaryan dopo Juventus-Roma: la critica dell’armeno al direttore di gara Daniele Orsato

Mkhitaryan non ci sta e a ‘DAZN’ nel post gara esprime tutto il suo malcontento per la direzione arbitrale di Orsato in Juventus-Roma. Ovviamente l’armeno punta il dito sull’episodio del rigore, fischiato proprio mentre Abraham stava battendo a rete. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una scelta che il calciatore commenta così: “Non capisco perché non ha fischiato dopo la fine dell’azione. Con il fuorigioco accade, oggi non lo hanno fatto. Bisognava far finire l’azione: non posso dire null’altro, tutti hanno visto cosa è successo”.