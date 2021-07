SONDAGGIO CM.IT | Juventus, sgarbo all'Inter: colpo Barella

Dopo Locatelli, un altro colpo dalla Nazionale italiana per la Juventus: ecco il sondaggio proposto da Calciomercato.it

La Juventus ha come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo Manuel Locatelli. Si sta mettendo in mostra con l’Italia a Euro 2020, dove ha segnato anche una doppietta alla Svizzera. L’obiettivo di Cherubini e i suoi collaboratori, è quello di un ‘ritorno alle origini’, con un altro colpo italiano per riformare quello zoccolo duro che nel corso degli anni si è perso.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter, nel consueto sondaggio, chi della nazionale di Mancini potrebbe essere un colpo gradito per una Juventus più italiana. Escluso Locatelli, chiaramente. E i tifosi si sono espressi con la vittoria del centrocampista dell’Inter Barella col 40,2% dei voti. Al secondo posto, un altro top del centrocampo: Marco Verratti, votato dal 30,6%. Chiudono Alessandro Bastoni (terzo, con il 16,4%) e Lorenzo Insigne (12,8%).