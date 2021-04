Addio Milva, muore la cantante e attrice: aveva 81 anni

Addio Milva, si è spenta ieri la popolare cantante e attrice all’età di 81 anni: era malata da tempo

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Si è spenta ieri, all’età di 81 anni, la cantante e attrice Milva. Lo ha confermato all’Ansa la figlia, Martina Corgnati, con la quale viveva insieme alla sua segretaria a Milano. Era malata da tempo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nata nel 1939, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, producendo più di sessanta album. Aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2010, dopo il terzo album scritto per lei da Franco Battiato. In carriera, detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo: ben quindici, come Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Era anche conosciuta come ‘la pantera di Goro’.