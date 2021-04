Buone notizie per la Juventus: Leonardo Bonucci ha superato il Covid ed è guarito, il comunicato della società bianconera

Bonucci guarito. Buone notizie per la Juventus che in vista della gara con l’Atalanta ritrova il difensore. Lo ha comunicato la società bianconera questa sera con un comunicato ufficiale in cui si legge che il numero 19 “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per Bonucci ora ci sarà da rimettersi in forma ma può già considerarsi a disposizione di Pirlo per i prossimi impegni bianconeri. Il 33enne è stato il primo calciatore a risultare positivo di rientro dalla Nazionale: un focolaio che, partito dallo staff, ha poi toccato diversi altri giocatori.