CALCIOMERCATO NEWCASTLE ALLEGRI CAVANI / Il Newcastle si prepara a diventare uno dei protagonisti dell'estate con il cambio di proprietà: il club sta per passare nelle mani del fondo saudita con a capo il principe Mohammed bin Salman e con Yasir Al-Rumayyan che prenderebbe il posto di Mike Ashley alla presidenza del club.

Un cambio di proprietà che cambierebbe anche le prospettive della società con un piano molto importante a livello di acquisti e rafforzamento della squadra: in panchina si fa il nome di Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino ma anche come calciatori ci sarebbero innesti importanti.

Ad esempio si parla della possibilità che i 'Magpies' vadano all'assalto di Edinson Cavani, attualmente in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain: il 'Matador' rappresenterebbe un acquisto di livello internazionale ma allo stesso tempo senza grande esborso economico considerato che arriverebbe a parametro zero. L'ex Napoli e Palermo è stato accostato di recente anche al Milan, alla ricerca di un attaccante nel caso in cui Ibrahimovic vada via.