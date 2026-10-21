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Pioli vicino al ritorno in Serie A, un club pensa all’ex Milan

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Stefano Pioli potrebbe presto tornare su una panchina di Serie A.

Dopo un anno di inattività dall’esonero in viola, per Pioli potrebbero aprirsi le porte di un nuovo club italiano.

L’ex allenatore di Fiorentina e Milan è finito nel mirino dell’Udinese, che sta valutando la posizione di Kosta Runjaić dopo le cinque sconfitte consecutive che hanno collezionato i friulani e che li hanno portati al penultimo posto in classifica con quattro punti in sette giornate.

Stefano Pioli è un nome che piace alla dirigenza bianconera nel caso in cui dovesse arrivare la sesta sconfitta consecutiva in occasione della partita di domenica sera contro il Milan, valida per l’ottava giornata di Serie A.

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