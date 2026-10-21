Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Juventus, il sogno di Carnevali si chiama Simone Inzaghi: tutti i dettagli

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

In casa bianconera tiene ancora banco la questione panchina: chi sarà il prossimo allenatore?

La Juventus si appresta ad ospitare il Rennes in una delle sfide più interessanti del terzo turno di Europa League, ma a tenere banco in casa bianconera è soprattutto la questione panchina. Luciano Spalletti resta al momento al suo posto nonostante il pesantissimo ko interno contro la Lazio in campionato, ma le prossime gare saranno decisive per il suo futuro e l’amministratore delegato Carnevali non vuole farsi trovare assolutamente impreparato.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Proprio l’ex dirigente del Sassuolo – stando a quando evidenziato dall’edizione di oggi de “La Gazzetta dello Sport” – avrebbe già individuato il profilo ideale per allenare la Juve in futuro: ovvero Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è legato all’Al-Hilal da un contratto fino al 30 giugno 2027 e a Torino ne apprezzano soprattutto l’esperienza e il carattere da aziendalista. Simone Inzaghi è+ tra i nomi caldi per la panchina della Juventus, insieme ovviamente a quello di Antonio Conte e di Francesco Farioli (Porto).

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 888 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6589

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

2 / 7

Da quale club arrivò Zlatan Ibrahimović alla Juventus nel 2004?

3 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

4 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è stato l'acquisto più costoso della Serie A nel mercato estivo 2026?

7 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie