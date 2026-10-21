Juventus, il sogno di Carnevali si chiama Simone Inzaghi: tutti i dettagli

In casa bianconera tiene ancora banco la questione panchina: chi sarà il prossimo allenatore?

La Juventus si appresta ad ospitare il Rennes in una delle sfide più interessanti del terzo turno di Europa League, ma a tenere banco in casa bianconera è soprattutto la questione panchina. Luciano Spalletti resta al momento al suo posto nonostante il pesantissimo ko interno contro la Lazio in campionato, ma le prossime gare saranno decisive per il suo futuro e l’amministratore delegato Carnevali non vuole farsi trovare assolutamente impreparato.

Proprio l’ex dirigente del Sassuolo – stando a quando evidenziato dall’edizione di oggi de “La Gazzetta dello Sport” – avrebbe già individuato il profilo ideale per allenare la Juve in futuro: ovvero Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è legato all’Al-Hilal da un contratto fino al 30 giugno 2027 e a Torino ne apprezzano soprattutto l’esperienza e il carattere da aziendalista. Simone Inzaghi è+ tra i nomi caldi per la panchina della Juventus, insieme ovviamente a quello di Antonio Conte e di Francesco Farioli (Porto).