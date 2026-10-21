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Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni: 2 esclusioni eccellenti

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Cresce l’attesa per la sfida in programma questa sera a San Siro alle ore 21:00, le ultimissime. 

0 punti in due gare e addirittura 6 reti subite contro Real Madrid e Club Brugge. L’Inter di Chivu deve assolutamente rialzare la testa in Champions League e questa sera proverà a sfruttare il fattore campo nella gara valida per la terza giornata contro lo Shakhtar Donetsk.

Zielinski prima di una partita dell'Inter
Zielinski (AnsaFoto) – Calciomercato.it

In casa nerazzurra c’è qualche dubbio di formazione a poche ore dal fischio d’inizio. In mezzo al campo Mkhitaryan è in vantaggio su su Zielinski, mentre nel reparto offensivo Bonny appare al momento favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram. Panchina, dunque, almeno inizialmente per il centrocampista polacco e per l’attaccante della Nazionale italiana. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan

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