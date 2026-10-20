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Juventus, spuntano 4 nomi per la panchina oltre a Conte: la situazione

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Aggiornamenti importantissimi in casa bianconero dopo il tracollo interno contro la Lazio in campionato. 

Al momento Luciano Spalletti rimane al suo posto nonostante la pesante sconfitta interna contro la Lazio (0-3) in campionato, ma la dirigenza della Juventus valuta già diversi profili per l’eventuale sostituzione del tecnico di Certaldo. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Farioli all'Ajax, è ufficiale
Farioli (ANSA) – Calciomercato.it

La Juve è attesa da un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League da qui alla sosta di novembre e, a questo punto, il futuro di Spalletti appare legato proprio ai prossimi risultati.

Il principale indiziato a prendere il suo posto è sicuramente Antonio Conte, ma occhio alle alternative. Secondo quanto evidenziato da “Sportmediaset”, al momento sarebbero 4 i profili seguiti dalla dirigenza bianconera: Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Francesco Farioli e Vincenzo Italiano.

Attenzione soprattutto a Simone Inzaghi: l’ex Inter è alla seconda stagione all’Al Hilal e potrebbe tornare in Italia in caso di chiamata della Juve. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati.

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