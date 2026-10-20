Comolli torna in Italia dopo l’addio alla Juve: il comunicato ufficiale

Colpo di scena in queste ultimissime ore: l’ex Juventus ha appena firmato, ecco da dove ripartirà.
Il 4 giugno 2025 veniva nominato direttore generale della Juventus ed esattamente un anno dopo si dimetteva dall’incarico al termine di una stagione a dir poco deludente in bianconero. Damien Jacques Comolli torna, però, in Italia come annunciato in queste ore: “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione“.
Ecco le prime parole di Comolli: “Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster – si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro – il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”
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