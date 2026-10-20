Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Comolli torna in Italia dopo l’addio alla Juve: il comunicato ufficiale

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Colpo di scena in queste ultimissime ore: l’ex Juventus ha appena firmato, ecco da dove ripartirà. 

Il 4 giugno 2025 veniva nominato direttore generale della Juventus ed esattamente un anno dopo si dimetteva dall’incarico al termine di una stagione a dir poco deludente in bianconero. Damien Jacques Comolli torna, però, in Italia come annunciato in queste ore: “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione“.

Comolli, CEO Juve: Foto AI
Comolli (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

Ecco le prime parole di Comolli: “Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster – si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro – il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 877 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6569

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

2 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

3 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

4 / 7

Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

5 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

6 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

7 / 7

Nel 1992 il Milan pagò al Torino una cifra record mondiale per quale giocatore?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie