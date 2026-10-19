Juve, assalto a Raimondo a gennaio: il piano di Carnevali

L’attaccante del Frosinone viene dalla straordinaria tripletta messa a segno contro il Sassuolo.

Con la splendida tripletta realizzata contro il Sassuolo nell’anticipo della settima giornata di Serie A, Antonio Raimondo è il capocannoniere del campionato con 7 gol messi a segno in sette gare. L’attaccante classe 2004, che sta letteralmente trascinando il Frosinone, è finito adesso nel mirino della Juventus in vista di gennaio.

Lo riferisce “La Gazzetta dello Sport’, secondo cui i bianconeri avrebbero intenzione di effettuare un tentativo già alla riapertura della finestra invernale di calciomercato: il cartellino di Raimondo è di proprietà del Bologna e l’obiettivo dell’amministratore delegato Carnevali è quello di inserire nella trattativa una contropartita gradita al club felsineo come Fabio Miretti, che in estate rientrerà alla Juventus dal prestito al Besiktas.