Conte-Juve, c’è l’annuncio in diretta: tifosi bianconeri in delirio

L’allenatore leccese resta in pole per l’eventuale sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

Crisi senza fine per la Juventus, che viene travolta in casa dalla Lazio nel big match della settima giornata di Serie A e scivola a otto punti di distanza dalla vetta della classifica. E, in queste concitate ore, i tifosi bianconeri tornano a invocare l’esonero di Luciano Spalletti e sognano il ritorno di Antonio Conte a Torino.

Proprio in tal senso, c’è da registrare il clamoroso annuncio di Riccardo Trevisani dagli studi di Mediaset subito dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio: “Conte di nuovo in bianconero? Tornerebbe correndo. Lui ha detto recentemente di voler allenare una squadra che era grandiosa, è proprio una dichiarazione di intenti“. Seguiremo con grandissima attenzione l’evolversi della vicenda in casa Juventus e come sempre vi terremo aggiornati.