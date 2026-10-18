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Nazionale, 11 (+1) calciatori classe 2004 nel mirino di Mancini: nuovi convocati in arrivo

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La classe 2004 italiana sta facendo molto bene e fa ben sperare Roberto Mancini in ottica futura per quello che riguarda la nazionale.

Roberto Mancini
Mancini lavora all’Italia del futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

In porta piace Lorenzo Palmisani del Frosinone, che potrebbe entrare nel giro della nazionale azzurra già durante le prossime convocazioni. Daffara del Parma potrebbe rappresentare una possibilità per il futuro nel caso in cui dovesse iniziare a trovare spazio in terra emiliana.

In difesa c’è Calvani, punto fermo del Frosinone di Alvini, e occhio anche a Moruzzi dell’Avellino in prestito dalla Juventus.

Per quello che riguarda il centrocampo c’è un calciatore di proprietà della Juventus, anche lui in prestito all’Avellino, Faticanti, in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo. Occhi su Berti della Cremonese che sta facendo un po’ fatica in questo inizio di stagione, ma già ha dimostrato tutto il suo talento. Pisilli e Ndour sono due punti fermi della nazionale Under 21 e certi di un passaggio in nazionale maggiore in ottica futura.

In attacco si segue Cherubini della Sampdoria, mentre Koleosho parteciperà al prossimo Europeo Under 21 per poi mettersi a disposizione della nazionale maggiore. Un posto nella squadra di Roberto Mancini lo avrà in futuro anche Antonio Raimondo, attuale capocannoniere della Serie A con il Frosinone. Resta poi da capire quello che sarà il destino di Tresoldi che dovrà decidere se scegliere la nazionale tedesca o quella italiana.

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