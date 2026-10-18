Juve-Lazio, Spalletti fa fuori 3 big: esclusioni eccellenti

Bianconeri e biancocelesti si affrontano nella sfida più attesa e interessante del settimo turno di campionato.

La Juventus vuole tornare al successo in campionato dopo il pari ottenuto sul campo del Cagliari. I bianconeri ospitano la Lazio di Gattuso che in questa prima parte di stagione sta letteralmente volando e che, al momento, è di sicuro la più grande sorpresa della Serie A.

Luciano Spalletti stravolge nuovamente l’undici inziale rispetto a quanto visto col Celta Vigo in Europa League: McKennie agirà da esterno di centrocampo mentre Nico Gonzalez e Woltemade si posizioneranno alle spalle di Kolo Muani. Panchina, dunque, per Alajbegovic, Conceicao e Zhegrova. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso