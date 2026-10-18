Esonero Allegri, il ko accende l’allarme: la situazione e i possibili sostituti

Il ko di Venezia rischia di pesare molto sul prosieguo dell’avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli.
La prima vittoria del Venezia in questo campionato è giunta contro gli azzurri, reduci dal ko in Champions League contro il Villarreal.
Momento molto difficile per Allegri con l’allenatore livornese che è finito nel mirino dei tifosi partenopei che sui social si sono scatenati chiedendo il suo esonero. Al momento la società ha deciso di proseguire con l’ex Milan anche se iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti.
Uno dei nomi caldi appare quello di Stefano Pioli, fermo dalla scorsa stagione quando era alla guida della Fiorentina. Non è da escludere anche un tentativo con Thiago Motta, allenatore che piace a De Laurentiis.
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