Ha stregato Inter, Juventus e Roma: sfida alle big europee

I tre club italiani sono sulle tracce di un giovane talento portoghese, occhio all’asta

Mancano ancora più di due mesi all’inizio del calciomercato invernale, ma tra indiscrezioni, suggestioni e piste reali, le big di Serie A sono già finite al centro delle cronache, italiane ed estere.

Gli ultimi aggiornamenti di mercato coinvolgono in particolar modo Inter, Juventus e Roma, potenziali protagoniste di una lotta tra big in territorio portoghese.

Dopo le voci dei giorni scorsi su bianconeri e giallorossi, infatti, O Jogo nella sua edizione online ha parlato anche di un inserimento nerazzurro nella corsa a a Daniel Banjaqui. Lo scorso settembre, l’esterno lusitano ha avuto modo di conoscere San Siro, giocando una grandissima partita contro il Milan.

Blindato lo scorso aprile dal Benfica fino al 2031 con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, il 18enne di Lisbona, purtroppo per i club italiani, ha molto mercato anche nel resto d’Europa.

Atletico Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund, Brighton, Lipsia, Manchester United, Newcastle, Real Sociedad e Tottenham sono sulle tracce del ragazzo. La dirigenza lusitana non ha ancora fissato un prezzo, consapevole che la sua valutazione possa superare addirittura i 50 milioni di euro, qualora il calciatore dovesse confermare i progressi continui già fatti intravedere.