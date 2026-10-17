Bologna-Inter, le ultime: chi gioca al posto dell’infortunato Lautaro Martinez

Chivu pensa ad alcune novità di formazione per il complicato match contro i rossoblu, le ultime.

Momento delicatissimo per l’Inter, reduce dalla sconfitta interna contro il Club Brugge in Champions League e orfana dell’infortunato Lautaro Martinez che sarà costretto a rimanere fermo ai box per oltre un mese. Una mazzata devastante per Chivu e per i tifosi nerazzurri.

L’allenatore dell’Inter pensa a qualche novità di formazione per l’anticipo della settima giornata contro il Bologna. Bonny e Pio Esposito si giocano una maglia accanto a Thuram, con il primo favorito sull’attaccante della Nazionale italiana. A destra confermato Diouf, mentre Zielinski torna titolare. Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram