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Netflix piomba nel mondo del calcio, importante svolta nei diritti tv

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Netflix piomba sul mondo del calcio e lo fa con un’importante acquisizione per quello che riguarda i diritti TV.

Netflix
Netflix acquista diritti tv nel mondo del calcio – calciomercato.it

Importante novità per quello che riguarda i diritti TV del calcio con Netflix che ha deciso di investire in maniera netta sulla trasmissione delle partite, entrando in un mercato che finora non l’aveva vista protagonista.

La piattaforma streaming si è infatti assicurata la possibilità di trasmettere i Mondiali di calcio del 2030 in Spagna e in Andorra e tutte le 104 sfide in programma nel Mondiale saranno disponibili su Netflix.

La Spagna, tra l’altro, sarà uno dei paesi ospitanti del Mondiale 2030 insieme a Portogallo e Marocco con la finale della competizione che si disputerà in Africa.

Le prime partite del torneo saranno giocate invece in Sudamerica tra Argentina, Paraguay ed Uruguay per un omaggio che la FIFA ha voluto riconoscere al Sudamerica in vista del centenario del primo Mondiale disputato nel 1930.

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