Chivu con 4 assenti a Bologna, Marotta: “Resto ottimista” | VIDEO CM

Nuova defezione per il tecnico dell’Inter in vista del match di Bologna: intanto sul momento dei nerazzurri ha parlato il presidente Marotta

Non arrivano buone notizie per l’Inter e Chivu in vista dell’anticipo di campionato contro il Bologna di Palladino.

Beppe Marotta sul momento dell’Inter – Foto Calciomercato.it

Per la sfida del ‘Dall’Ara’ il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare anche a Benjamin Pavard, vittima di un infortunio muscolare nell’allenamento di giovedì. Il difensore francese non è partito insieme al resto della squadra nel pomeriggio in treno dalla stazione di Rho e si aggiunge agli altri indisponibili: Stones, Jones e Lautaro Martinez.

Inter, dopo capitan Lautaro va KO anche Pavard

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Dopo il ko del capitano argentino, un’altra defezione per Chivu a pochi giorni dal tonfo di Champions League al ‘Meazza’ contro il Brugge.

Malgrado la sorprendente sconfitta in Europa, il presidente Beppe Marotta rimane fiducioso sulla stagione dell’Inter: “L’ottimismo fa parte della mia vita. Sull’infortunio di Lautaro purtroppo sono cose che possono succedere”, le parole del numero uno nerazzurro a margine di un evento in Regione Lombardia.

La probabile formazione di Chivu per Bologna-Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito