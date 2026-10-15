Ufficiale il rinnovo di Pavlovic, il Milan lavora ad altri due prolungamenti

È ufficiale il rinnovo di Strahinja Pavlović con il Milan, mentre i rossoneri sono già al lavoro per altre due firme importanti sui prolungamenti contrattuali.

Il difensore serbo si è legato ufficialmente al club fino al giugno del 2031, con un’opzione per un ulteriore anno.

Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per trovare l’intesa con Christian Pulisic e Adrien Rabiot: l’idea è prolungare con lo statunitense fino al giugno del 2031, mentre per il centrocampista francese verrà messa sul tavolo una proposta fino al giugno del 2030.