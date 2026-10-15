Ufficiale il rinnovo di Pavlovic, il Milan lavora ad altri due prolungamenti

È ufficiale il rinnovo di Strahinja Pavlović con il Milan, mentre i rossoneri sono già al lavoro per altre due firme importanti sui prolungamenti contrattuali.
Il difensore serbo si è legato ufficialmente al club fino al giugno del 2031, con un’opzione per un ulteriore anno.
Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per trovare l’intesa con Christian Pulisic e Adrien Rabiot: l’idea è prolungare con lo statunitense fino al giugno del 2031, mentre per il centrocampista francese verrà messa sul tavolo una proposta fino al giugno del 2030.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 805 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?