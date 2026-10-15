Juve, a gennaio può arrivare un attaccante: volata Sorloth-Balogun

La dirigenza bianconera insiste per un nuovo innesto nel reparto offensivo a disposizione di Spalletti.
Kolo Muani e Woltemade non bastano. La Juventus è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante e farà di tutto per prendere un nuovo rinforzo davanti già nel corso della sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio.
Secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’, i nomi più caldi al momento sarebbero quelli di Alexander Sorloth e Folarin Jerry Balogun: il primo sta giocando poco nell’Atletico Madrid anche a causa di un recente infortunio e potrebbe cambiare aria per trovare maggiore continuità, mentre il secondo poteva lasciare il Monaco già in estate ed è compagno di nazionale di McKennie. Chi la spunterà alla fine?
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