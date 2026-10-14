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Manchester United su Conte, pronto l’assalto al tecnico italiano

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Antonio Conte resta nel mirino del Manchester United, considerato anche l’inizio di stagione molto difficile degli uomini di Michael Carrick.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

I Red Devils stanno vivendo un altro momento complicato della loro recente storia e stanno valutando la posizione del proprio allenatore, che potrebbe essere esonerato in caso di ulteriori risultati negativi.

Nel mirino del Manchester United c’è da tempo Antonio Conte, l’ex CT della Nazionale italiana, attualmente libero dopo l’esperienza al Napoli.

Sebbene Conte da sempre preferisca prendere una squadra dall’inizio della stagione, un’eventualità e una chiamata da parte del Manchester United potrebbero cambiare le carte in tavola e fargli accettare il ritorno in Premier League.

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