Villarreal-Napoli, le ultimissime: Allegri fa fuori due big

Aggiornamenti importanti in casa azzurra in vista della gara di Champions League in programma questa sera.

Dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal in Champions League, il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato a fare risultato sul campo del Villarreal nel match valido per la seconda giornata. Gli azzurri sembrano in ripresa e vogliono concedere il bis dopo il convincente successo contro il Frosinone in campionato.

Allegri conferma la difesa a tre, rilancia McTominay titolare e fa fuori due big come Meret e Lobotka: al loro posto ci saranno Milinkovic-Savic e Gilmour. Ecco le probabili formazioni:

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Ilias, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri