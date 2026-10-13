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Villarreal-Napoli, le ultimissime: Allegri fa fuori due big

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Aggiornamenti importanti in casa azzurra in vista della gara di Champions League in programma questa sera.

Dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal in Champions League, il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato a fare risultato sul campo del Villarreal nel match valido per la seconda giornata. Gli azzurri sembrano in ripresa e vogliono concedere il bis dopo il convincente successo contro il Frosinone in campionato.

Lobotka in azione
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Allegri conferma la difesa a tre, rilancia McTominay titolare e fa fuori due big come Meret e Lobotka: al loro posto ci saranno Milinkovic-Savic e Gilmour. Ecco le probabili formazioni:

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Ilias, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

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