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Risultati Champions League, crollo italiano: perdono Napoli e Inter

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I risultati della prima serata valida per la seconda giornata del maxi girone di Champions League.

Champions League
Champions League, i risultati – calciomercato.it

Nel pomeriggio vittorie dello Sporting in casa del Lens con gol di Doumbia e del Sabah Baku contro lo Slavia Praga.

LENS-SPORTING 0-2
SABAH BAKU-SLAVIA PRAGA 2-0
ARSENAL-LILLE 3-0
ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED 2-0
GALATASARAY-BARCELLONA 1-4
INTER-BRUGES 3-4
LIPSIA-PSV 1-0
VIKING-BAYERN 3-3
VILLARREAL-NAPOLI 3-1

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🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
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6228

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

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