Risultati Champions League, crollo italiano: perdono Napoli e Inter

I risultati della prima serata valida per la seconda giornata del maxi girone di Champions League.
Nel pomeriggio vittorie dello Sporting in casa del Lens con gol di Doumbia e del Sabah Baku contro lo Slavia Praga.
LENS-SPORTING 0-2
SABAH BAKU-SLAVIA PRAGA 2-0
ARSENAL-LILLE 3-0
ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED 2-0
GALATASARAY-BARCELLONA 1-4
INTER-BRUGES 3-4
LIPSIA-PSV 1-0
VIKING-BAYERN 3-3
VILLARREAL-NAPOLI 3-1
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