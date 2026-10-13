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La Juve non corre da sola: tre big italiane su Bakola

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Dopo sei giornate di campionato, uno dei calciatori che ha catturato maggiormente le attenzioni di critica e tifosi è Darryl Bakola.

Ennesima intuizione di mercato del Sassuolo, il centrocampista francese è già da tempo finito nei radar della Juventus e di Giovanni Carnevali, principale artefice del suo arrivo in Italia dal Marsiglia. Il club bianconero non è, tuttavia, l’unico interessato al 18enne.

Bakola durante Atalanta-Sassuolo
La Juve non corre da sola: tre big italiane su Bakola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Circa un mese fa, si è parlato anche di un forte interessamento della Roma, ma nelle ultime ore sta emergendo anche un terzo contendente: il Milan. Secondo transferfeed, nel corso dell’ultima sfida contro i neroverdi, i rossoneri sarebbero rimasti colpiti dalla prestazione di Bakola.

Sotto contratto con gli emiliani fino al 2030, l’ex OM è stato visionato anche dagli scout di diversi club inglesi e il suo cartellino ha già una valutazione di almeno 30 milioni di euro.

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