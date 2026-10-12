Infortunio Gabbia, tra svincolati e reintegri: scompiglio Milan

Il Milan ha pareggiato in casa del Sassuolo per 1-1, ma a tenere col fiato sospeso i rossoneri sono le condizioni di Matteo Gabbia.
Il difensore classe 1999 è uscito al 20º minuto della partita per un infortunio che appare molto serio e che potrebbe tenere fuori dai campi di gioco il centrale difensivo per diversi mesi.
Un problema non da poco conto per il Milan con Ruben Amorim che sarà costretto a reinserire nelle rotazioni Fikayo Tomori, finora fuori dal progetto tecnico. Il Milan ha anche pensato agli svincolati, ma al momento non ci sono possibilità concrete che il club possa acquistare un calciatore prima di gennaio.
Non è da escludere, nel caso in cui l’infortunio di Gabbia sia grave, che il Milan possa acquistare due centrali in inverno.
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