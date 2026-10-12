Espulsione Malen, quante giornate di squalifica rischia l’attaccante della Roma

L’attaccante olandese è stato espulso nel corso della super sfida tra il Como e la compagine giallorossa.

Al minuto 53 è stato espulso dopo una durissima entrata in scivolata su Kaiki e ha lasciato la Roma in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo della super sfida contro il Como. Quella di ieri è stata una domenica da dimenticare per Donyell Malen che, questa volta, finisce sotto i riflettori non per i gol messi a segno.

Ma quante giornate di squalifica rischia l’olandese? Il piede del centravanti della Roma è a martello ma si tratta di un semplice contrasto irregolare e non c’è comportamento violento o antisportivo.

Malen, dunque, dovrebbe essere fermato per un turno e saltare solo il prossimo impegno di campionato contro il Genoa di De Rossi. I tifosi giallorossi se lo augurano anche perché nel weekend successivo la Roma farà visita al Napoli di Allegri e non può assolutamente permettersi di rinunciare a un elemento chiave come l’olandese.