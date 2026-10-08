Cagliari-Juve, Spalletti stravolge l’undici iniziale: le ultimissime

Cresce l’attesa per la sfida in programma domenica sera alle ore 20,45: ecco le ultime di formazione.
Ci siamo. La Juventus si appresta a tornare in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali e domenica sera farà visita al Cagliari in una delle sfide più attese ed entusiasmanti della sesta giornata di campionato.
Luciano Spalletti conferma il 4-2-3-1 ma – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – pensa a diverse novità di formazione rispetto a quanto visto più di due settimane fa contro l’Atalanta. In difesa Kelly potrebbe fare coppia con Bremer, mentre Cambiaso si candida per una maglia da titolare dopo aver risolto il problema alla caviglia. In mezzo al campo fiducia a Sarr, mentre Zhegrova-McKennie e Alajbegovic dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Kolo Muani. Ecco le probabili formazioni:
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Sarr, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti.
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