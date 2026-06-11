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Spunta Amorim per la panchina del Milan, colloquio con la dirigenza

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In casa Milan si continua a lavorare alla ricerca del prossimo allenatore dei rossoneri con la società che sta valutando diversi profili per la panchina con Glasner in pole position.

Ruben Amorim
Milan, spunta il nome di Amorim per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, però, il club meneghino starebbe prendendo in considerazione ancora altri candidati per la panchina del Milan con Ruben Amorim che avrebbe parlato con gli uomini di Gerry Cardinale negli ultimi giorni. L’ex Manchester United è alla ricerca di un nuovo progetto per il suo futuro e il Milan potrebbe intrigarlo.

Resta sempre in pole position Glasner con il tecnico austriaco che avrebbe già trovato un accordo con i rossoneri per i prossimi due anni con la variabile Rangnick come direttore tecnico ancora da definire.

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