Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Hellas Verona-Parma 0-1, la sblocca Pellegrino | LIVE

Foto dell'autore

Dopo gli anticipi del sabato, si torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e il ritorno della vittoria del Napoli, ai danni dell’Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Allegri e Chivu si sfidano a braccio di ferro, immagine creata con intelligenza artificiale
Allegri e Chivu (IA) – Calciomercato.it

Questi i temi caldi delle partite giocare ieri, valide per l’undicesimo turno del massimo campionato italiano. Ma è tempo di rituffarsi in campo con le gare in programma oggi. A partire dal lunch match tra Verona e Parma, sfida importante in chiave salvezza, per arrivare alla gara più attesa: il derby di Milano.

L’Inter di Cristian Chivu per consolidare il primato, il Milan di Massimiliano Allegri per non perdere ulteriore. Nel mezzo, la Roma di Gian Piero Gasperini cerca altri tre punti a Cremona, contro la squadra di Davide Nicola, e Lazio-Lecce. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le partite di questa domenica.

RISULTATI E MARCATORI

CAGLIARI-GENOA 3-3
18′ Vitinha (G), 33′ e 60′ Borrelli (C), 41′ Ostigard (G), 43′ Esposito (C), 83′ Martin (G)

UDINESE-BOLOGNA 0-3
54′ e 60′ Pobega, 94′ Bernardeschi

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1
45’+6 Kostic (J), 48′ Mandragora (F)

NAPOLI-ATALANTA 3-1
17′, 38′ Neres (N), 45′ Lang (N); 52′ Scamacca (A)

LE GARE DI OGGI

VERONA-PARMA 0-1 (LIVE) 

18′ Pellegrino

CREMONESE-ROMA

LAZIO-LECCE

INTER-MILAN

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 25; Inter, Bologna* e Roma punti 24; Milan 22; Juventus* 20; Como 18; Sassuolo 16; Lazio e Udinese* 15; Cremonese e Torino 14; Atalanta* 13; Cagliari* 11; Lecce 10; Pisa 9; Parma e Genoa* 8; Fiorentina* e Verona 6.

Una partita in più *

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie