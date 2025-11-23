DIRETTA Serie A, Hellas Verona-Parma 0-1, la sblocca Pellegrino | LIVE

Dopo gli anticipi del sabato, si torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e il ritorno della vittoria del Napoli, ai danni dell’Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Questi i temi caldi delle partite giocare ieri, valide per l’undicesimo turno del massimo campionato italiano. Ma è tempo di rituffarsi in campo con le gare in programma oggi. A partire dal lunch match tra Verona e Parma, sfida importante in chiave salvezza, per arrivare alla gara più attesa: il derby di Milano.

L’Inter di Cristian Chivu per consolidare il primato, il Milan di Massimiliano Allegri per non perdere ulteriore. Nel mezzo, la Roma di Gian Piero Gasperini cerca altri tre punti a Cremona, contro la squadra di Davide Nicola, e Lazio-Lecce. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le partite di questa domenica.

RISULTATI E MARCATORI

CAGLIARI-GENOA 3-3

18′ Vitinha (G), 33′ e 60′ Borrelli (C), 41′ Ostigard (G), 43′ Esposito (C), 83′ Martin (G)

UDINESE-BOLOGNA 0-3

54′ e 60′ Pobega, 94′ Bernardeschi

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

45’+6 Kostic (J), 48′ Mandragora (F)

NAPOLI-ATALANTA 3-1

17′, 38′ Neres (N), 45′ Lang (N); 52′ Scamacca (A)

LE GARE DI OGGI

VERONA-PARMA 0-1 (LIVE)

18′ Pellegrino

CREMONESE-ROMA

LAZIO-LECCE

INTER-MILAN

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 25; Inter, Bologna* e Roma punti 24; Milan 22; Juventus* 20; Como 18; Sassuolo 16; Lazio e Udinese* 15; Cremonese e Torino 14; Atalanta* 13; Cagliari* 11; Lecce 10; Pisa 9; Parma e Genoa* 8; Fiorentina* e Verona 6.

Una partita in più *