Juventus: salta il riscatto Kolo Muani, Giuntoli ha un altro obiettivo

La Juventus cerca almeno un attaccante. I bianconeri per la prossima stagione sperano di portare a Torino a titolo definitivo almeno una punta che possa reggere il peso dell’attacco senza troppe pressioni.

Juventus: salta il riscatto di Muani?

Randal Kolo Muani potrebbe non essere riscattato dalla Juventus a fine stagione. L’attaccante francese, che fin dai suoi primi giorni a Torino aveva dimostrato di calarsi al meglio nel mondo bianconero e negli schemi di Thiago Motta, a fine mercato farà ritorno al PSG.

I bianconeri a gennaio hanno convinto il Paris Saint Germain a cedere il francese in prestito oneroso ma per i bianconeri sarà difficilissimo riscattare l’attaccante senza la qualificazione in Champions League.

Per tornare nell’Europa che conta, i bianconeri aspettano i gol dell’ex Psg a secco da cinque settimane dopo i cinque gol segnati nelle prime tre partite in Italia.

A gennaio, come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea della Juventus dopo aver portato Kolo Muani in Italia era quella di provare a trattenere il giocatore a Torino almeno per la prossima stagione, convincendo il PSG ad accettare un diritto di riscatto attorno ai 45-50 milioni.

In questo modo la Juventus avrebbe avuto anche modo di investire su un attaccante da affiancare al francese che potesse prendere il posto del partente Dusan Vlahovic, ma senza la qualificazione alla Champions la strategia sarà molto complicata da attuare. Soprattutto se Motta a fine stagione dovesse lasciare Torino. Sarà interesse del nuovo allenatore, infatti, scegliere una punta funzionale al proprio gioco.

A proposito del serbo, intanto, i bianconeri sembrerebbero aver smesso di tentare con il suo entourage la via del rinnovo. Vlahovic con i suoi 14 gol stagionali resta il miglior marcatore stagionale dei bianconeri, ma ad oggi per Motta resta una riserva.

Juventus: pronto il colpo in attacco

Dunque, per la Juventus con o senza Champions League sarà fondamentale mettere a disposizione dell’allenatore della prossima stagione un attaccante di valore.

Il primo obiettivo dei bianconeri sembrerebbe essere Lorenzo Lucca dell’Udinese. La punta italiana, alla sua seconda stagione in Serie A da protagonista, potrebbe essere il profilo ideale sia per affiancare Kolo Muani in caso di qualificazione in CL e permanenza del francese, sia per reggere da solo il peso dell’attacco (a quel punto ridimensionato), in caso di mancato raggiungimento del 4o posto in campionato.