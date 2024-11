Esonerato Montero, manca solo l’annuncio: pronto un altro ritorno alla Juventus

La Juventus Next Gen ha deciso di esonerare Montero, si pensa ad un ritorno in panchina. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

È arrivata la decisione della Juventus Next Gen su Paolo Montero. Il club bianconero ha deciso per l’esonero del tecnico della formazione Under 23, che milita nel girone C del campionato di Serie C.

La Juve cambia la guida tecnica della propria seconda squadra. La Next Gen di Montero occupa attualmente il penultimo posto in classifica con solo 7 punti totalizzati nelle prime 14 giornate. Nel weekend per la formazione bianconera è arrivata la settima sconfitta nelle ultime otto partite, mentre l’unica vittoria stagionale risale addirittura a fine agosto. Montero paga così un ruolino di marcia da retrocessione diretta in Serie D, con una sola vittoria ottenuta fino a novembre a fronte di 4 pareggi e ben 9 sconfitte.

La sua Juventus Next Gen, inoltre, si trova al penultimo posto del girone C solo grazie alla recente penalizzazione in classifica inflitta al Taranto. I bianconeri, per punti raccolti sul campo, sarebbero al momento ultimi. Da qui la decisione della società di sollevare Montero dall’incarico.

Juventus, esonerato Montero: Brambilla verso il ritorno

L’ex difensore bianconero saluta dopo due stagioni trascorse alla guida della Juve Primavera. Poi il salto sulla panchina dell’Under23 dopo aver guidato la prima squadra per le ultime due giornate del campionato 2023/24, in seguito all’esonero anticipato di Massimiliano Allegri.

Ora si va verso il ritorno di Massimo Brambilla. Il tecnico si è appena dimesso da allenatore del Foggia, società che lo aveva scelto la scorsa estate proprio dopo l’addio alla Juventus Next Gen. Brambilla era stato esonerato a fine settembre e richiamato nelle scorse settimane dopo le dimissione di Ezio Capuano. L’allenatore, a sua volta, ha rassegnato le dimissioni e già salutato il club pugliese. Ora per lui si profila il ritorno sulla panchina dei bianconeri, dove ha già raggiunto i Playoff in due differenti stagioni.