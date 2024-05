Inter, mercato in stand-by: la Juventus lo fa firmare subito

Il mercato in stand-by dell’Inter può avere effetti positivi per la Juventus: i bianconeri ne approfittano per un colpaccio

La caccia all’Inter campione d’Italia sta già partendo, con un mercato che si annuncia piuttosto interessante per capire se e come potranno cambiare i rapporti di forza emersi dall’attuale campionato. Chi andrà sicuramente alla ricerca di innesti importanti per tornare in quota è la Juventus, tornata a sollevare un trofeo dopo tre anni di digiuno ma che in campionato è lontana da ben quattro stagioni dalla lotta scudetto.

Attenzione a quanto sta accadendo, comunque, ai nerazzurri, che con il passaggio della società da Zhang a Oaktree potrebbero avere qualche problema. Al momento, difficile ipotizzare smantellamenti, ma di certo il club potrebbe vivere un periodo di assestamento in cui, stante la continuità tecnica e sportiva, il mercato estivo potrebbe almeno inizialmente essere in stand-by per le ovvie modifiche nei rapporti societari. Una situazione di cui potrebbero giovare le dirette rivali, come la Juventus, cercando di avvantaggiarsi in chiave di mercato. Nello specifico, magari, per obiettivi condivisi proprio con i neo campioni d’Italia.

Calciomercato Juve, sprint sull’Inter per Thiago Alcantara

Uno dei giocatori monitorati con attenzione da entrambe è di sicuro Thiago Alcantara. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Liverpool, sarà acquistabile a parametro zero.

L’interesse di bianconeri e nerazzurri viene ulteriormente rilanciato da ‘Fichajes.net’, in Spagna, testata che ha già parlato a più riprese della possibile operazione di mercato. Da capire se il 33enne deciderà di abbassare le sue richieste di ingaggio per venire a giocare in Serie A, Juventus che vuole farsi trovare pronta e nel caso potrebbe presentare una proposta per bruciare la concorrenza interista, come detto al momento concentrata su altro.