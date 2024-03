Roma, De Rossi sul rinnovo: “Ecco la verità”

Continua a stupire la Roma di Daniele De Rossi che si conferma anche in Europa strapazzando il Brighton

Una nettissima affermazione quella della Roma ai danni del Brighton di Roberto De Zerbi: è un successo tutto targato Daniele De Rossi.

C’è grande euforia in casa Roma – e non potrebbe essere altrimenti – dopo la vittoria in Europa League ai danni del Brighton. Un successo senza appello, che permette alla squadra di Daniele De Rossi di ipotecare il passaggio ai quarti di finale. Il tecnico giallorosso però non si attribuisce grandi meriti: “Penso che ogni squadra, anche le migliori abbiano momenti calanti nella loro stagione” ha dichiarato De Rossi ai microfoni di Sky Sport a fine partita, affermando di non avere “fatto chissà cosa”.

Secondo il successo di Mourinho, infatti, tutto si è “incanalato nel migliore dei modi, tutto sta andando per il verso giusto”. De Rossi non ha dubbi: “I giocatori sono forti, vincono le partite da vincere e on c’è nulla di speciale. Io provo ad allenarli, li tratto da essere umani e questa è la loro risposta”.

Roma-Brighton, le parole di De Rossi a fine partita

De Rossi si dice contento perché ha “visto tante cose che mi sono piaciute, ma possiamo migliorare ancora”. Il tecnico è “felice anche dell’attenzione, ieri ai ragazzi ho rotto un po’ le scatole, la preparazione è stata diversa dalle altre volte. Giocare contro squadre del genere ti permette di capire quanto sia forte perché per prepararla ci metti il doppio del tempo”.

Capitan futuro dribbla le domande sul rinnovo di contratto: “La partita di stasera non va sporcata con questi discorsi, ora è l’ultimo pensiero, sono contentissimo”. De Rossi è al settimo cielo: “Faccio il lavoro che mi piace nel posto che mi piace, i ragazzi mi danno soddisfazioni”. Il diktat è tenere alta la guardia: “Tra due giorni giochiamo contro un’altra squadra forte e con un allenatore speciale, poi andremo a Brighton e se pensiamo di essere passati ci rimontano”.