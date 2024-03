Caso Mbappe-Luis Enrique: il francese allo scoperto dopo la doppietta alla Real Sociedad

Caso Mbappe-Luis Enrique: la stella francese esce allo scoperto dopo la doppietta alla Real Sociedad e la sostituzione in Ligue 1

Zero gol e soprattutto due sostituzioni consecutive, l’ultima al 45′. In casa PSG era scoppiato il caso Mbappe’-Luis Enrique, ma la Champions League rasserena l’ambiente.

La doppietta realizzata dalla stella francese ha trascinato i parigini anche nel match di ritorno, sul campo della Real Sociedad. Ai canali ‘UEFA’, nel post partita, Mbappe ha parlato così: “Siamo molto contenti, la qualificazione ai quarti era l’obiettivo e stasera volevamo vincere. L’abbiamo preparata bene, l’abbiamo sbloccata presto e nel complesso è andato tutto bene. Sapevamo che non potevamo rilassarci, un gol per loro e rientravano in partita”.

Infine, inevitabile la domanda sul tecnico spagnolo: “Luis Enrique? Nessun messaggio particolare. È tutto a posto con lui? Benissimo, benissimo, nessun problema con lui anche se le persone possono pensarlo. Posso avere qualche problema ma non con lui”. La ‘telenovela’ Mbappe-PSG-Real Madrid sta per volgere al termine.