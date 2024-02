Via libera arrivato: dal Napoli alla Juve per 30 milioni

Giuntoli vuole rafforzare il centrocampo della sua Juventus e ha messo nel mirino un calciatore che ha avuto in azzurro. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato si è concluso da nemmeno un mese, ma le società sono già al lavoro per quello della prossima estate. Juventus compresa, con Giuntoli intenzionato a rinforzare la squadra – a prescindere da chi sarà il tecnico – soprattutto a centrocampo. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nel mirino del Football director bianconero c’è anche un suo ex calciatore.

Parliamo di Fabian Ruiz, dallo stesso Giuntoli ceduto al Paris Saint-Germain nell’estate 2022 per circa 25 milioni di euro. Lo spagnolo aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza l’anno successivo, così De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di piazzarlo altrove per non perderlo a zero. A Parigi, però, il classe ’96 cresciuto nel Betis non è riuscito ad imporsi. Nemmeno con l’arrivo del connazionale Luis Enrique le cose per lui sono cambiate, anche se con l’ex Barcellona ha avuto fin qui maggiori chance (23 presenze per un totale di 1.256′) rispetto alla scorsa stagione.

A detta di ‘Fichajes.net’, tuttavia, lo stesso allenatore del PSG avrebbe dato il suo ok alla cessione di Fabian Ruiz nella finestra estiva. Il ventisettenne sarà uno dei calciatori con cui Al-Khelaifi e Campos proveranno a fare cassa per finanziare parte della campagna acquisti.

Juventus, Giuntoli punta Fabian Ruiz: il Psg vuole 30 milioni

Per il portale spagnolo, Giuntoli si è iscritto alla corsa al cartellino del numero 8 dei parigini. L’avversaria più pericolosa per il dirigente juventino sarebbe l’Atletico Madrid.

Il PSG ha inserito Fabian Ruiz nella lista dei partenti nel prossimo calciomercato. L’obiettivo dei transalpini è incassare sui 30 milioni di euro.