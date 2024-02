DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa 0-0: buona occasione per Simeone, palla fuori – LIVE

Il programma di sabato della venticinquesima giornata inizia con Napoli-Genoa, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo i due anticipi di venerdì, il venticinquesimo turno di Serie A prosegue oggi con tre partite. Ad aprire le danze del sabato, ci penserà il Napoli. Reduci dalla sconfitta contro il Milan, i partenopei sono scivolati a sette lunghezze di svantaggio dal quarto posto e cercano punti fondamentali per riavvicinarsi alle zone europee della classifica.

Rispetto alla sfida di San Siro, Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Juan Jesus, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione da diffidato contro i rossoneri. Il tecnico azzurro, che ha sciolto solo all’ultimo il dubbio Victor Osimhen, in caso di mancata vittoria contro i rossoblu potrebbe anche rischiare l’esonero. Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, naviga sicuramente in acque più tranquille Alberto Gilardino.

In odore di rinnovo contrattuale, il mister dei liguri potrà contare praticamente su tutti gli elementi fondamentali della rosa e dopo il 2-2 subito in rimonta all’andata, spera di centrare l’impresa al ‘Maradona’. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Torino 36; Napoli* 35, Genoa 29, Monza 30, Lecce** 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più