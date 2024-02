Bufera prima di Milan-Rennes: “Vergogna, è di una tristezza unica”

Le ultime prima di Milan-Rennes, match che si giocherà a San Siro stasera alle 21.00. I tifosi dei rossoneri sono andati su tutte le furie

Una pagina intera tutta dedicata al Rennes. Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, i tifosi del Milan si sono imbattuti in una gigantografia di un giocatore della squadra francese, che con la mano si tocca il petto proprio in corrispondenza del logo del club.

Il tutto accompagnato da una frase di vera propaganda in vista della sfida di stasera che vedrà il Rennes sfidare il Diavolo a San Siro, alle ore 21.00 per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Milan-Rennes, francesi ci credono: caccia alla vittoria

I francesi, reduci da otto successi consecutivi, sono carichi e hanno voglia di battere anche il Milan. Non molleranno fino alla fine e così hanno deciso di gridarlo (scriverlo) sul quotidiano sportivo più importante in Italia.

La scelta de La Gazzetta dello Sport (dietro chiaramente un pagamento) non è per nulla piaciuta ai tifosi del Milan, che sui social si sono indignati, usando parole forti. Ecco alcuni dei messaggi che si possono leggere su X contro la decisione presa dal quotidiano rosa:

Da tifoso del Milan mi sento di dire alla @Gazzetta_it, il 1°quotidiano sportivo in Italia, che questa cosa è una vera VERGOGNA. Non aggiungo altro, si spiega tutto da solo.

@RespectACMilan pic.twitter.com/gHfy5RTzF7 — Stefano ROSSONERO❤️🖤 (@StefanoVerbania) February 15, 2024

La gazzetta, giornale italiano, che pubblica questa pagina durante il giorno di un incontro europeo tra un’italiana Lo schifo più totale pic.twitter.com/SQ3rP1nA32 — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette) February 15, 2024

Siete di una tristezza unica, svendersi ai francesi, andando contro un’italiana, per quattro spicci… pic.twitter.com/dOOuk3sMR5 — Roby 🔴⚫️ #pioliout (@Tutankhamon971) February 15, 2024

La Gazzetta dello Sport di stamattina, sono in lacrime. AHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/BjUWm5jbVV — I Gigi 78 I (@Vicidominus) February 15, 2024

La Gazzetta dello Sport (La Gazzetta Sportiva di domenica e occasionalmente definita con i nomignoli Gazza e Rosea in Italia)[3][4][5] è un quotidiano sportivo italiano, con sede a Milano. pic.twitter.com/DRnPeZIsSP — Louis Girardi (@LouGirardiReal) February 15, 2024