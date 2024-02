Infortunio UFFICIALE: tre settimane out e niente Champions

Stop per il giovane talento, costretto a saltare la prossima sfida e non solo. E’ un grosso guaio per il tecnico italiano

Dopo una lunga pausa, tornano le sfide internazionali. Mercoledì sarà la volta della Lazio, che in Champions, se la vedrà contro il Bayern Monaco allo stadio Olimpico.

Poi toccherà anche a Milan e Roma, che sfideranno Rennes e Feyenoord in Europa League. Solo la prossima settimana sarà la volta di Inter e Napoli contro Atletico Madrid e Barcellona. Ad aprire gli ottavi di finale di Champions League saranno così Manchester City e Real Madrid, che sono attesi martedì sera sui campi di Copenhagen e Lipsia.

Real Madrid, stop per Bellingham: Ancelotti nei guai

I blancos di Carlo Ancelotti rischiano un avvio in salita, dopo aver perso la propria stella.  Sull’infortunio di Jude Bellingham non arrivano infatti buone notizie: dopo gli accertamenti effettuati oggi – si legge sul sito ufficiale del Real Madrid – all’inglese è stata diagnosticata una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra”.

Il giocatore rischia così di star fuori almeno tre settimane. Niente sfida contro i tedeschi dunque, ma Bellingham dovrebbe saltare anche i match contro il Rayo Vallecano, il Siviglia e il Valencia. Non è certa la sua presenza nella sfida di ritorno contro il Lipsia, ma per Bellingham il peggio appare essere stato evitato. Dalla Spagna giunge notizia, infatti, che al Real si temeva uno stop decisamente più lungo.

Bellingham è il vero protagonista di questa prima metà di stagione del Real Madrid, che ha allungato in campionato, dopo il 4 a 0, inflitto al Girona. L’inglese classe 2003 ha, infatti, realizzato venti gol in stagione, oltre a otto assist, in ventinove partite disputate. E Ieri, prima dell’infortunio, ci ha messo chiaramente la firma, per ben due volte.