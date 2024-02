Balotelli all’attacco: “Salernitana, questione gestita male”

Balotelli all’attacco sul mancato trasferimento alla Salernitana: “Questione gestita male”. Le parole dell’attaccante

Balotelli ed il possibile ritorno in Serie A, un altro nulla di fatto. È infatti saltato il trasferimento del centravanti italiano alla Salernitana.

Sulla questione è intervenuto l’attaccante in prima persona. In diretta su ‘TvPlay‘, Mario Balotelli ha svelato: “L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male”.

“Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. – ha annunciato l’attaccante dell’Adana Demispor – Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola. Per quanto riguarda il mio ritorno in campo, venerdì torno a giocare”. Il ritorno in Italia del centravanti è ancora una volta rimandato.