Empoli, il dato sull’attacco che non piace a Nicola: ecco su cosa lavorare

Il dato sull’attacco dell’Empoli su cui Davide Nicola dovrà continuare a lavorare: la statistica sui toscani che fa riflettere.

C’è un dato davvero curioso che riguarda l’attacco dell’Empoli, con la compagine che è stata affidata da ormai qualche settimana a Davide Nicola, dopo l’esonero di Andreazzoli, che sta vivendo una stagione decisamente travagliata per quanto concerne la guida tecnica. Al momento i toscani, infatti, si trovano al penultimo posto in classifica ma a soltanto due punti dall’ipotetica zona salvezza. Per questo motivo, quindi, tutto è ancora possibile ma, allo stesso tempo, dipenderà moltissimo dalle prossime e decisive gare in campionato.

Con l’arrivo del nuovo allenatore ed il cambio di guida tecnica, però, si dovrà necessariamente provare a risolvere il problema legato all’attacco, che al momento rimane il meno prolifico di tutta la Serie A, con soltanto 15 reti realizzate. Un dato che sicuramente si dovrà migliorare e che dovrà partire da un punto di partenza diverso: analizzando il rapporto tra il numero di tiri tentati da parte della compagine biancoazzurra ed i gol messi a segno, emerge un retroscena che forse in pochi hanno notato.

Empoli, il rapporto tiri-gol quest’anno: la statistica

Il rapporto tra gol realizzati e tiri tentati quest’anno da parte dell’Empoli è del 5% circa. Questo significa che, delle tante conclusioni tentate, soltanto una piccolissima parte si trasforma in una rete.

Un dato sicuramente da migliorare da parte dei toscani, i quali dovranno cercare di fare quadrato per provare a risalire la china ed aspirare ad una salvezza che, tuttavia, è ancora alla loro portata, con la consapevolezza che la Salernitana dietro proverà a spingere sull’acceleratore, così come Cagliari, Udinese, Verona e Sassuolo là davanti.