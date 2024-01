Berardi, che tegola. Lesione UFFICIALE: si opera subito al ginocchio

Brutte notizie per Berardi, il Sassuolo e tutti i fantallenatori: l’esterno neroverde ha riportato un brutto infortunio al ginocchio e deve operarsi

Una pessima notizia per tutti i fantallenatori, ma soprattutto per Alessio Dionisi e per chi magari pensava di inscenare un colpo a sorpresa per gli ultimi giorni di mercato. Domenico Berardi ha riportato un brutto infortunio e dovrà addirittura operarsi.

A comunicarlo è stato lo stesso Sassuolo con una nota ufficiale sul proprio sito. L’esterno e capitano neroverde dovrà stare fermo per diverso tempo, anche se non è ancora chiaro quanto effettivamente. Ad ora, basta l’annuncio e l’infortunio del classe ’94 a far preoccupare tutti: “Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna”. Una tegola tremenda per il Sassuolo e per Dionisi, che ha sottolineato spesso in questi mesi l’importanza enorme di Berardi, che addirittura rappresenta metà squadra.

I tempi di recupero sono ancora da stabilire, ma non saranno brevissimi. Una situazione che ovviamente anche la Juventus, la Lazio, la Fiorentina e le altre squadre interessate al calciatore terranno sotto controllo. Per gli emiliani si aprirà quindi un momento durissimo, con la classifica che già è deficitaria ed evidenzia i soli due punti di margine sul terzultimo posto del Verona che varrebbe la retrocessione. A questo punto il campionato del Sassuolo si complica maledettamente e la salvezza diventa obiettivo comunque non semplice vista la situazione. Per Berardi in campionato 9 gol e 3 assist in 16 partite. L’ansia e il pensiero corrono anche all’Europeo in programma a giugno, che comunque non sembra assolutamente a rischio.