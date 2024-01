HIGHLIGHTS | La Juventus cala il tris a Lecce e conquista momentaneamente la vetta

Lecce-Juventus, terminata da pochi istanti la sfida del Via del Mare. Vlahovic sugli scudi con una doppietta. A segno anche Bremer

Serviva una vittoria alla Juventus di Max Allegri per portarsi momentaneamente al primo posto in classifica. Detto, fatto. Dopo un primo tempo piuttosto soporifero, i bianconeri hanno prima stappato la partita con un tiro strozzato ma preciso di Vlahovic, trovando poi il raddoppio sempre con il proprio numero 9. Il 3-0 di Bremer ha chiuso i giochi.

Come già anticipato, soprattutto nella prima frazione di gioco la Juve ha fatto fatica a creare seri grattacapi dalle parti di Falcone. Grazie ad un pressing ben organizzato, i salentini hanno ingolfato la manovra degli ospiti, inaridendo le loro linee di passaggio. Se si esclude un colpo di testa ben calibrato di Mckennie salvato sulla linea da Krstovic e un paio di contropiede della Juve non sviluppati al meglio, il Lecce nel primo tempo non ha corso particolari pericoli. E anzi, quando ha potuto, la compagine di D’Aversa ha provato a creare pericoli dalle parti di Szczesny soprattutto con Krstovic.

Nella ripresa, però è tutto un altro spartito e prima la doppietta di Vlahovic mette di fatto il lucchetto alla partita. Il Lecce prova a reagire ma non crea particolari grattacapi delle parti di Szczesny. Famelica, la Juve decide allora di alzare nuovamente i giri del motore e al minuto 85 trova il 3-0 grazie allo strapotere fisico di Bremer. Vittoria pesantissima della “Vecchia Signora”, che grazie a questi tre punti scavalcano momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica, in attesa che i nerazzurri recuperino la loro partita di campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 52, Inter 51, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza* e Genoa *25, Frosinone* 22, Lecce* 21, Sassuolo 19, Cagliari* e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli* 16, Salernitana* 12

Una partita in più*

